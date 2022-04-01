Жителя Николаевщины и его проводника с уголовным прошлым задержали при попытке незаконно покинуть страну

В Одесской области поймали ранее судимого местного жителя, который за деньги незаконно переводил через границу жителя Николаевщины призывного возраста.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Уклоняясь от призыва по мобилизации, 26-летний житель Николаевской области обратился за услугами к ранее судимому жителю Тарутинской ОТГ. Тот пообещал за вознаграждение в 300 долларов США сопроводить уклоняющегося в Молдову.

26-летнего злоумышленника и его клиента разоблачили пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины, когда они на автомобиле двигались к границе в обход пункта пропуска.

Правонарушителя передали в полицию. Следователи объявили ему подозрение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное по корыстным мотивам, молодому человеку грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Напомним, как николаевец заплатил 3,5 тысячи долларов за переправку через границу, но «дельцов» поймали.