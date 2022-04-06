Подсанкционного «вора в законе» «Кобу Руставского» экстрадировали в Испанию – ему грозит до 24 лет заключения

Полиция экстрадировала «вора в законе» из санкционного списка СНБО по прозвищу «Коба Руставский»

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во вторник, 5 апреля полицейские в рамках международного сотрудничества передали «авторитета» иностранным коллегам. По испанскому законодательству «вору в законе» может грозить до 24-х лет заключения.

Также 5 апреля полиция передала компетентным органам Грузии 35-летнего гражданина, находившегося в международном розыске.

Как известного, сотрудники ДСР задержали «вора в законе» Кобу «Руставского», который незаконно попал на территорию Украины, 1 декабря 2021 года. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а позже перевели в следственный изолятор.

Коба «Руставского» планируют экстрадировать в Королевство Испания для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 Уголовного кодекса Королевства Испании.

Его с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно – за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым «опекуном» «коронованных» представителей преступного мира Испании.

Напомним, как вознесенский судья Вуив отказал ГМС в продлении содержания под стражей криминального авторитета из санкционного списка.

Сообщалось, чтоадвокат Кобы «Руставского» Илья Мастистый подал в суд жалобу об отмене решения Минюста о выдаче его клиента в Испанию, где он подозревается в ряде преступлений. При этом Мастистый уже трижды не появлялся на заседание. В связи с этим суд назначил Шемазашвили защитника из Центра бесплатной помощи, но и тот 22 февраля фактически самоустранился от участия в деле. Суд решил привлечь для Кобы «Руставского» другого бесплатного защитника.

Позже в Николаеве суд вернул адвокату его жалобу относительно экстрадиции «вора в законе» Кобы «Руставского».