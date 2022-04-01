У Минюста есть несколько вариантов, как будут судить путина и российских военных за совершенные преступления в Украине

Украинские юристы пытаются задействовать несколько вариантов привлечения к ответственности российского военно-политического руководства за совершение военных преступлений в Украине.

Об этом заявил глава Министерства юстиции Денис Малюска в интервью украинскому Forbes .

«Офис Генерального прокурора собирает всю информацию и доказательства военных преступлений. Роль Министерства юстиции и моя лично – политическое и юридическое сопровождение», – сообщил министр.

По его словам, есть несколько вариантов привлечения к ответственности российских захватчиков и лично Путина, но не все они действенны.

Что можно сделать уже сейчас? Российских солдат, попавших в плен и нарушивших Женевскую конвенцию, ждет суд и тюремное заключение. На международном уровне можно доказать и привлечь к ответственности военное руководство, например генералов, которые отдавали приказы. Здесь важны свидетельства очевидцев, задокументированные факты», – убежден Малюска.

По его словам, одним из механизмов может стать международный суд в Гааге. Но процесс будет длительным. Он акцентировал внимание на том, что это будет классический судебный процесс со всеми бюрократическими моментами, презумпцией невиновности, сторонами защиты и обвинения.

«Доказать вину путина или высшего руководства будет сложно. Генералов или других военных, которые отдавали приказы, привлечь к ответственности более реально», – считает министр юстиции.

По его мнению, в условиях широкой международной поддержки можно будет задействовать и другой механизм – специальный международный трибунал, рассматривающий военные преступления, совершенные в Украине.