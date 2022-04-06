На Буковине задержали двух военнообязанных мужчин, которые заплатили по $5 тысяч, чтобы под видом «дальнобойщиков» выехать за границу

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и УСБУ в Черновицкой области разоблачили схему незаконного пересечения границы военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает МВД .

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что несколько военнообязанных мужчин заблаговременно фиктивно трудоустроились водителями-дальнобойщиками. Их личные данные вносились в соответствующую систему, что, на их взгляд, гарантировало дальнейшее беспрепятственное пересечение границы.

«Однако для двух «дальнобойщиков» эти «гарантии» сразу закончились, как только они прибыли на границу. Граждан Украины, которые к тому же почему-то ехали не грузовым, а легковым автомобилем, задержали во время пересечения границы в пункте пропуска «Порубное». Также стало известно, что за услуги стать псевдоводителями грузовых транспортных средств они уплатили по 5 тысяч долларов США каждый», – говорится в сообщении.

На псевдоводителей составлены админматериалы за попытку незаконного пересечения границы. Продолжаются проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств правонарушения и причастных к незаконной сделке.

Также по выявленным признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), направлено сообщение в правоохранительные органы.

Напомним, как в Виннице задержан аферист, помогавший призывникам пересекать границу.