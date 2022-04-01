В Полтаве спецназ полиции задержал бандита, причастного к расстрелу фермера и его рабочих

В Полтаве харьковская полиция задержала подозреваемого в убийстве фермера и двоих рабочих.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Преступление произошло 23 марта в Великобурлукском районе Харьковской области. Воры похитили из фермерского хозяйства технику с зерном. Владелец с двумя работниками начали преследовать злоумышленников. Те бросили технику и скрылись. Однако вскоре вернулись, чтобы отомстить.

Они сделали засаду на подъезде к селу. Как только автомобиль заехал в населенный пункт, его расстреляли из автоматического оружия, которое нападавшие забрали из разбитой военной колонны. В дальнейшем они вывезли машину в другое место и подожгли вместе с тремя погибшими, имитировав смерть в результате обстрела.

В Полтаве 5 апреля оперативники полиции и спецназ КОРД задержали одного из злоумышленников. Пятеро его подельников сбежали на временно оккупированную врагом территорию. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.