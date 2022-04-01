На Николаевщине глава ОТГ пытался подкупить чиновника военкомата – он хотел скрыть, что разбил служебный автомобиль

Юрий Заволока В Николаевской области 6 апреля полиция и СБУ задержали 32-летнего председателя территориальной громады на Вознесенщине, который пытался дать 1 тысячу долларов взятки чиновнику военкомата.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Взятку глава ОТГ предлагал за изъятие принадлежащего громаде автомобиля Renault Arkanа на нужды Вооруженных сил Украины. Как выяснилось, на кроссовере он несколько месяцев назад попал в ДТП, после чего автомобиль не ремонтировался. Чтобы скрыть этот факт и избавиться от транспортного средства, мужчина и придумал эту сделку.

По указанному факту полицейские открыли уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Задокументировали преступные действия следователи Следственного управления полиции совместно с сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», задержали главу Бугской громады Юрия Заволоку. В начале марта Заволока попал в плен к российским оккупантам, но ему удалось освободиться.