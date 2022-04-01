«Раз не захотела познакомиться по-хорошему, значит, будем по-плохому»: В беларуском Мозыре российские солдаты изнасиловали 20-летнюю девушку

В телеграмм-каналах Гомельской области беларуси появились и практически сразу исчезли сообщения об изнасиловании в городн Мозыре 20-летней студентки российскими военнослужащими.

Видео рассказа девушки опубликовал Telegram-канал «Вертикаль».

Со слов пострадавшей, она приехала на выходные домой.

- Мне 20 лет. Я студентка, учусь в другом городе. Но на выходные по возможности возвращаюсь в Мозырь. Вечером я договорилась с друзьями встретиться в пиццерии. И когда возвращалась домой, пошла вдоль дороги. По пути домой возле меня остановилась военная машина. Военные пытались со мной познакомиться, я игнорировала. Они были настойчивыми. И когда я сказала, что не хочу с ними знакомиться и общаться, не останавливаясь, пошла дальше. Я не успела ничего понять, как меня за волосы затащили в машину, даже сказать ничего не успела. Они сказали, если я буду кричать, они меня убьют. Я не видела, куда они меня везут, потому что всю дорогу они держали меня за волосы головой вниз. Все, что я видела, это пакеты из супермаркета. Я плакала и просила, чтобы они меня отпустили, а они смеялись и говорили: «Раз не захотела познакомиться по-хорошему, значит, будем по-плохому». От шока я не могла понять, сколько по времени мы ехали и куда. В машине был запах перегара, а они были выпившие. Я не хочу в подробностях вспоминать, как они меня насиловали. Это ужас. Я просыпаюсь ночью от кошмаров, - рассказала девушка.

Также девушка рассказала, что насильников было трое, один из них был с автоматом. Они пригрозили девушке, что если она кому-то пожалуется, они ее найдут и убьют, так как видели ее студенческий и знают, как ее зовут. Поэтому в полицию девушка не обратилась.

Также она рассказала, что по городу ходили слухи об изнасилованиях российскими военнослужащими местных девушек, однако никто этими преступлениями не занимался.

Стоит отметить, что государственная телерадикомпания записала сюжет, в котором шла речь о том, что история - фейк. Даже показали некую девушку, от имени которой якобы распространяется эта история. При этом никаких доказательств не предоставили.

Как известно, город Мозырь находится недалеко от украинской границы. В нем находится большое количество российских военнослужащих, которые принимали участие в войне против Украины. Также из этого горда они отправляли награбленные в Украине вещи домой в россию.

Как известно, после освобождения расположенных вблизи Киева городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств .

При этом у НАТО есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли в период, когда россия контролировала эти территории, и она несет ответственность за них.

Ранее в оккупированном Мариуполе российские военнослужащие на протяжении нескольких дней насиловали женщину в присутствии ее малолетнего сына. В результате полученных травм женщина скончалась, а ее 6-летний сын поседел.

А в одном из населенных пунктов возле Киева российский оккупант Михаил Романов убил владельца одного из домов и изнасиловал его жену. По имеющейся информации, он был ликвидирован ВСУ в ходе боев. Позже женщина рассказала о пережитом ужасе.

Также на трассе в 20 км от Киева были обнаружены обнаженные тела 4-5 женщин, которые российские оккупанты пытались сжечь прямо на обочине.