В Николаеве алкоголиков и наркоманов отправили на обустройство блокпостов

6 и 7 апреля правоохранители Николаевской областной стражи продолжают выявлять в Николаеве искателей наркотических «закладок» и лиц, распивающих алкоголь на улице.

Об этом Областная стража сообщила в своем Telegram-канале.

В качестве наказания группу мужчин приобщили к «трудотерапии», а именно обустройству блокпостов.

«Таким образом, граждане имели возможность начать искоренять в себе вредные и социально опасные привычки. Тем более в военное время», - добавили в сообщении.

Отмечается, что все задержанные переданы полиции для принятия законного решения.