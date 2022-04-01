На Львовщине задержали и.о. мэра одного из городов при получении ₴100 тысяч за продажу гуманитарной помощи из Финляндии

Во Львовской области задержали исполняющего обязанности мэра одного из городов по подозрению в продаже гуманитарной помощи и получении взятки в сумме 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 тысяч гривен неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды. Действия и.о. городского головы квалифицировали по части 3 статьи 201-2, части 3 статьи 368 УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные первоочередные следственные действия. Решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственным бюро расследований, расположенного в городе Львове.

Как сообщает ZAXID.NET, на взятке взяли первого заместителя мэра Пустомытов Андрея Лукива.

Напомним, как в Житомире двое мужчин завозили из Польши «гуманитарные» тепловизоры, а потом продавали их – одного из дельцов уже задержали.