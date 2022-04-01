В Ивано-Франковске задержали аферистку, которая обманула 30 переселенцев, искавших жилье

В Ивано-Франковске полиция задержала мошенницу, которая обманула более 30 вынужденных переселенцев.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Фигурантка в интернете размещала фейковые объявления о предоставлении в аренду жилья на Прикарпатье. Главным условием была предоплата на карту. Однако, получив деньги, злоумышленница не выполняла взятые на себя обязательства. На крючок аферистки попали более 30 вынужденных переселенцев, уехавших подальше от боевых действий. На псевдоаренде женщина заработала около 50 тысяч гривен. Во время обыска в доме фигурантки изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы, ей избрана мера пресечения – содержание под стражей. Также к ответственности могут привлечь сожителя мошенницы, который помогал ей в преступной деятельности.