Квартиры, дорогие картины, снегоходы, автомобили и квадроциклы: В Украине арестовали имущество жены нардепа Медведчука

В Украине арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата от партии «Оппозиционный платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, 6 апреля правоохранители провели обыски по местам нахождения недвижимости, в том числе и на даче Медведчука «Медвежья дубрава». Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Отмечается, что три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов АРМА.

Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Как известно, 19 февраля 2021 Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и Петр Порошенко.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газе) и госизмене.

Напомним, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Также сообщалось, что в особняке Медведчука нашли «золотой» вагон-ресторан.