В ГБР расследуют, как скандальный экс-глава КСУ Тупицкий, которого заметили в центре Вены, незаконно уехал из Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу экс-судьи и бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как известно, журналист Наталья Седлецкая опубликовала фотографии Тупицкого в центре Вены.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу.

Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 332 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу для их привлечения к уголовной ответственности.

Как известно, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. 26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил Тупицкого от должности.

27 марта Президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

При этом Зеленский считает, что Александр Тупицкий не может быть председателем КСУ, который состоит из «детей» Януковича, «племянников» Порошенко и «дальних родственников» Тимошенко.

13 мая по месту жительства Александра Тупицкого следователи ГБР провели обыск.

Также была опубликована аудиозапись, в которой Александр Тупицкий пытался убедить донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг «Зуевского энергомеханического завода» в Зугрэсе, в завладении которым сейчас подозревается экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков.

Самого Владислава Дрегера связывают с компанией «НОПАС», которая владеет Николаевским междугородним автовокзалом.

Стоить также отметить, что Тупицкий не раз игнорировал заседания по назначению меры пресечения во время досудебного расследования.