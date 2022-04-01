Полиция задержала мэра Немирова, который стал стрелять во время конфликта с волонтером

В Винницкой области полиция задержала мэра Немирова за стрельбу из автомата.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

В полицию 7 апреля поступило сообщение от местного волонтера о том, что мэр Немирова на территории городского совета стреляет из автоматического оружия. По словам заявителя, он принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

«Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. На место происшествия сразу прибыли местные полицейские. 57-летнего злоумышленника сотрудники полиции задержали на рабочем месте. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Во время обыска в служебном кабинете мэра полицейские изъяли автоматическое оружие и патроны к нему. Основания для хранения и ношения оружия устанавливаются», - говорится в сообщении.

Мэра поместили в изолятор временного содержания. Полиция открыла уголовное производство о хулиганстве с применением оружия. Мэром Немирова является Виктор Качур от Радикальной партии Ляшко.