В Киевской области разоблачили мошенницу, которая открыла фейковый сбор средств на лечение военнослужащей ВСУ

На Киевщине задержали женщину, которая организовала фейковый сбор средств для лечения «раненной под Мариуполем» военнослужащей Украины.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Мошенницей оказалась 27-летняя жительница Киевской области.

Злоумышленница использовала фотографию украинской военнослужащей в вымышленной истории, которую разметила в разных группах соцсети Facebook. Она отметила, что собирает деньги на протез, стоимость которого составляет 250 тысяч гривен.

Более 50 граждан пожертвовали деньги, которые злоумышленница использовала в своих целях.

После чего, девушка, изображенная на фото, записала ролик, в котором опровергла информацию о потребности в сборе средств.

«1 апреля мой бывший коллега в одной из групп в социальной сети Facebook обнаружил объявление о сборе средств для якобы раненой в боях под Мариуполем военнослужащей ВСУ. Средства вроде бы нужны будут для ее протезирования. Этот человек имеет двоих детей, потерял мужа в 2014 году во время АТО в Донецкой и Луганской областях, и имеет двоих пожилых родителей. И все бы ничего, если бы это объявление не было проиллюстрировано моим личным фото, которое есть в свободном доступе в Интернете. Обнаружив эти мошеннические действия, мною было подано заявление в киберполицию Украины», - сказала она.

По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск и изъяли банковские карты и мобильный телефон.

Фигурантке доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как киберполиция задержала группу мошенников, наживавшихся на беженцах во время псевдоперевозок.