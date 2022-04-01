«Смотришь в веб-камеру, а там русские разворачивают технику»: Бизнесмен пожертвовал своим домом, чтобы ВСУ уничтожили оккупантов

Украинский бизнесмен Андрей Ставницер помог украинским военным уничтожить технику оккупантов, которая спряталась во дворе его частного дома, откуда войска рф обстреливали столицу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как рассказал бизнесмен, на записях с камер наблюдения, установленных в его доме, он увидел, что в его дворе разместилась техника оккупантов.

«Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали», – написал он.

После этого бизнесмен сообщил точные координаты дома украинским военным, чтобы те уничтожили оккупантов.

«Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное спасти как можно больше жизней», – подытожил он.

Как известно, после освобождения расположенных вблизи Киева городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидерые вропейских государств .

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших увезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей хуже всего.