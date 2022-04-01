Российские оккупанты после отвода войск из Киевской области начали массово провозить через Беларусь угнанные у украинцев иномарки

После вывода российских войск с территории Киевской области в Беларуси стали замечать большое количество украденных гражданских автомобилей, которые принадлежат украинцам.

Об этом сообщает «Беларускі Гаюн».

С первых дней войны, в городах Беларуси начали замечать гражданские автомобили со знаком «V». Особую концентрацию таких машин можно отметить в: Мозыре, Гомеле, Речице, Наровле, Хойниках и Ельске. Вначале можно было говорить о том, что так военные вс рф обозначают свои личные автомобили, но при этом на таких машинах практически всегда отсутствовали гос. номера, что является прямым нарушением ПДД.

Спустя пару недель таких машин в Беларуси становилось всё больше и уже в середине марта стало ясно, что среди них — далеко не все принадлежат солдатам вс рф, а наибольший трафик таких машин на беларусских дорогах был зафиксирован 5 апреля, уже после начала отступления войск вс рф с территории Украины. Параллельно с этим мониторинговая группа проекта «Беларускі Гаюн» стала получать всё больше сообщений от жителей Украины с просьбой найти их автомобили, которые были украдены солдатами-мародерами вс рф с временно оккупированных территорий и впоследствии вывезены на территорию Беларуси.

Совокупность этих фактов, как пишет проект, не оставила никаких сомнений, что среди тех машин с опознавательными знаками «V», которые двигаются со стороны Украины вглубь территории Беларуси есть и те, что украдены у украинских граждан.

В районе 06:00 5 апреля мониторинговая команда «Беларускі Гаюн» зафиксировала крупную колонную техники вс рф, которая двигалась от Гомеля по направлению к границе Беларуси с рф. В колонне, помимо военной техники, передвигались как легковые, так и грузовые гражданские автомобили без номеров и с опознавательным знаком «V». Среди грузовых машин в глаза сразу бросился автомобиль брендированный логотипом украинской торговой марки «Гаврилівські курчата».

На автомобиль украинской компании «Комплекс Агромарс», которой и принадлежит этот бренд, были нанесены опознавательные знаки «V» и оторваны украинские гос. номера. Кроме того, есть большая вероятность, что в таких грузовиках перевозилось и награбленное у украинцев имущество. Как нельзя исключать, что личные вещи граждан украины вывозились из страны и на военных КамАЗах и Уралах вс рф, акцентирует издание.

Проект «Беларускі Гаюн» постарался собрать и определить гражданские машины с опознавательными знаками «V», которые шли со стороны Украины вглубь территории Беларуси. Приводим краткий список с фотографиями.

Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: белый Ford Transit. Примерный год выпуска: 2015. Цвет: белый Honda Accord. Примерный год выпуска: 2009. Цвет: серебристый. VIN-код: HMCU2600BC202866. Kia Sportage. Примерный год выпуска: 2018. Цвет: белый BMW X5 M. Примерный год выпуска: 2015. Цвет: чёрный Nissan Rogue. Примерный год выпуска: 2018. Цвет: вишнёвый Toyota Highlander. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: чёрный Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: синий Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: белый Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: чёрный Mitsubishi Pajero. Примерный год выпуска: 2007. Цвет: чёрный с белым капотом Great Wall Wingle 5. Примерный год выпуска: 2012. Цвет: белый

Помимо ворованных украинских автомобилей, о фактах мародерства солдатами вс рф говорят и другие вещи. К примеру, в Хойниках (Гомельская область, Беларусь) российские военные пытались обменять пачки гривен, на что, по словам местных жителей получили ответ: «В этом банке нет такой опции, меняйте в Мозыре».

– Они что не понимают, что они соучастники того, что происходило в Буче? О чём думают работники банков? На деньги, что им меняют, они скупают технику, еду и сникерсы, — недоумевают жители беларусских городов.

О том, что у российских солдат стало неожиданно много денег говорят и их резко возросшая активность в местных ТЦ в Мозыре (Гомельская область, Беларусь). По словам местных жителей, солдаты скупают технику в магазинах электроники и золото в ювелирных магазинах, куда они ходят за покупками группами по 6-10 человек.

Напомним, что ранее были опубликованы данные российских солдат-мародёров, которые причастны к преступлениям в Украине.