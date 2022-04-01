Депутату-коллаборанту Мариупольского горсовета от «ОПЗЖ», которого рф «назначила» мэром, вручили подозрение

СБУ сообщила о подозрении коллаборанту рф, которого оккупанты объявили «мэром» Мариуполя. Депутат Мариупольского городского совета от «ОПЗЖ» Константин Иващенко добровольно принял сторону российских захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Как известно, рф назначила в Мариуполе фейкового мэра Константина Иващенко, который сотрудничает с оккупантами. Для обеспечения правильной картинки на фейковое собрание были завезены под дулами автоматов многие другие депутаты и представители местных властей из Мариуполя и окрестных сел, на котором представители запрещенной фракции ОПЗЖ собрались и единогласно избрали российского агента Константина Иващенко главой Мариуполя.

Сейчас под руководством вс рф коллаборант организует работу органов оккупационных властей на временно подконтрольной захватчикам части города и называет себя «главой администрации города Мариуполя». Он публично призывает украинских военных сложить оружие и не сопротивляться оккупантам.

Следователи Службы безопасности квалифицировали действия коллаборанта как государственную измену. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Предателю грозит пожизненное заключение.