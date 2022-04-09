«Чтобы предотвратить распространение информации, отличающейся от фактов»: Япония убрала «Азов» из списка террористических организаций

В Японии батальон «Азов», который был внесен в список террористических организаций, теперь убрали из этого списка.

Об том сообщает «24 канал» со ссылкой на PSIA.

В службе безопасности Японии отметили, что им досадно из-за того, что батальон попал в список неонацистов. Такое описание «Азова» было в японском справочнике по международному терроризму за 2021 год.

В ведомстве отметили, что этот справочник формируют СМИ на основе отчетов.

«Мы решили удалить описанное выше из «Справочника по международному терроризму 2021» на нашем сайте, чтобы предотвратить распространение информации, отличающейся от фактов», – говорится в сообщении.

Напомним, что Япония присоединилась к США и странам ЕС, объявив о запрете на импорт российского угля. Также Япония высылает 8 дипломатов РФ.