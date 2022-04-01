На границе задержали «липового» генерала рф, снимавшего тик-токи с надругательством над государственными символами Украины

В пятницу, 8 апреля, пограничники задержали гражданина Молдовы, который выкладывал видео с надругательством над украинскими государственными символами.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

«Ценитель российского фашизма хотел попасть на территорию нашего государства. В мобильном телефоне молдавского тик-токера правоохранители обнаружили фото, на которых тот позирует в генеральской форме рф, а также целый архив, свидетельствующий о поддержке страны орков», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что 49-летний молдованин любит выкладывать в интернет видео с надругательством над государственным символом Украины. Задержанный «генерал» был передан коллегам из Национальной полиции Украины.

За надругательство над государственными символами ему «светит» лишение свободы до трех лет.