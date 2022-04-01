У жителя Николаевщины во время обыска найшли артснаряды и несколько килограмм пороха, которые он забрал с мест боевых действий

У жителя Николаевского района при обыске изъяли около 7 кг пороха и 6 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

8 апреля под процессуальным руководством Николаевской окружной прокуратуры следователями проведен обыск в одном из домов села Каравелово Николаевского района в связи с обоснованными доводами о незаконном хранении местным жителем взрывчатых веществ и боеприпасов.

По результатам проведения обыска изъято около 7 килограммов трубчатого пороха, 6 артиллерийских снарядов, из которых 1 фугасный и 1 кумулятивный, местный житель накладывал рядом со своим домом.

Указанные взрывчатые вещества и боеприпасы 55-летний мужчина перенес с мест проведения боевых действий и без уведомления государственных органов хранил на территории своего домовладения, создавая опасность как для себя так и для односельчан.

В настоящее время досудебное расследование по части 1 статьи 263 УК Украины продолжается.

Напомним, как в Николаеве местный житель обнаружил на одной из улиц артснаряд – спасатели его уничтожили.