В Киеве задержали афериста, который продавал волонтерам несуществующие бронежилеты, шлемы и форму для военных

В Киеве задержан мужчина, который обманул более 100 волонтеров на общую сумму более 1,3 миллиона гривен. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора .

По данным следствия, в первый день вооруженной агрессии России против Украины гражданин создал телеграмм-канал для якобы реализации товаров, предназначенных военным. Подозреваемый предлагал приобрести бронежилеты, шлемы, разгрузки, формы, варежки, коллиматорные прицелы, спальные мешки и т.д. В дальнейшем он получал от граждан оплату за товар, которого на самом деле не существовало. Таким образом, он обманул более 100 волонтеров на сумму более 1,3 миллиона гривен.

При обыске по месту содержания лица изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Следственные действия продолжаются.

Напомним, как в Чернигове патрульные задержали мужчину, который производил «гуманитарку» .