ВАКС уменьшил на два миллиона залог фигурантке дела о реконструкции Соборной площади в Николаеве – разница будет передана на нужды ВСУ

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда, по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты и подозреваемой, изменил меру пресечения депутату Одесского городского совета, которая также является директором строительно-производственной компании.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

ВАКС сменил подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 6 810 000 гривен на меру пресечения в виде залога в размере 4 810 000 гривен.

Сумма, на которую уменьшен залог, а именно 2 миллиона гривен, будет перечислена на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по части 5 статьи 191 УК Украины.

Судя по всему, речь идет о фигурантке дела о хищении бюджетных средств при реконструкции Соборной площади в Николаеве, депутате Одесского горсовета Марине Лозовенко, которой в рамках уголовного производства был назначен залог в размере 1,4 миллионов гривен, но потом его увеличили до 6,8 миллионов.

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО. В октябре суд разрешил снять средство контроля.