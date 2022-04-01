В Николаеве полицейские задержали жителя Херсона, который перевозил в автомобиле около 200 «закладок» с метадоном

В субботу, 9 апреля, на одном из блокпостов сотрудники роты полиции особого назначения «Николаев» и оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно с кинологом и служебной собакой во время проверки документов и транспортного средства, на котором ехал 32-летний мужчина, обнаружили в салоне автомобиля пакет с более чем 200 закладками вероятно с наркотическим веществом – метадон.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где следственные отделения полиции №2 Николаевского районного управления задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Изъятое будет направлено на экспертизу, после проведения которой будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет окружная прокуратура г. Николаева.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Первомайске полицейские задержали жительницу соседней области на сбыте наркотических средств.