Житель Николаевщины во время конфликта застрелил из ружья своего односельчанина, а после содеянного пытался сбежать

При процессуальном руководстве Николаевской окружной прокуратуры следователи сообщили о подозрении 49-летнему жителю села Лоцкино Баштанского района в совершении умышленного убийства 36-летнего жителя села Мешково-Погорелово.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, 8 апреля 2022 года между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник из своего ружья выстрелил не менее 4 раз в область головы и туловища потерпевшего. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Желая не быть уличенным в содеянном, подозреваемый оттащил окровавленное тело пострадавшего в кустарник неподалеку от реки Ингул и сразу покинул населенный пункт.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области добавляет, что на следующий день злоумышленника разыскали и задержали оперативники Управления уголовного розыска в Баштанщине.

«Следственные отделения полиции №4 Николаевского районного управления объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), наказываемое лишением свободы на срок до 15 лет», - говорится в сообщении.

Также в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.