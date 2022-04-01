От 3 до 12 лет тюрьмы: В Раду внесли законопроект о наказании за незаконный выезд призывников и военнослужащих заграницу во время войны

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о криминальной ответственности за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста во время войны. Сейчас криминальная ответственность установлена только за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Об этом свидетельствует проект закона № 7268.

Предлагается дополнить Криминальный кодекс статьей «Незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения»:

1. Пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения человеком, который в соответствии с законом приписан к призывному участку (призывником) любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения или с сокрытием от пограничного контроля, - наказывается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные военнослужащими и военнообязанными, резервистами, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также лицами, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй, совершенные повторно либо группой лиц или служебным лицом с использованием служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.