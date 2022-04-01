В Одессе на блокпосту задержали уголовника, который за взятку получил удостоверение и правильный пароль, - СМИ

Фигуранта сразу нескольких уголовных производств остановили полицейские и военнослужащие на одном из блокпостов на въезде в Одессу несколько дней назад.

Об этом сообщает «Думская».

Несмотря на комендантский час, он требовал пропустить его в город и назвал действующий пароль.

При проверке документов 36-летний гражданин В. не смог назвать причины своего нахождения вне дома и предъявил удостоверение на имя члена общественной организации. Полицейские установили, что он является подозреваемым в нескольких уголовных производствах, в 2017 году находился в розыске по подозрению в причастности к вымогательству и убийству. В последний раз его задерживали в начале 2020 по заявлению о вымогательстве.

«Также сотрудники полиции неофициально сообщают, что криминалитет прилагает усилия, чтобы влиться в ряды некоторых патриотических организаций и территориальной обороны. Есть сигналы об активизации в последнее время криминалитета, который, в частности, специализируется на квартирных кражах».