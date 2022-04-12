В метро Нью-Йорка мужчина в противогазе устроил стрельбу – пять человек погибли

Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину в строительном жилете и противогазе, участвовавшего в нападении на станции метро «36-я улица».

Сообщает УП со ссылкой но NYT.

Несколько человек были застрелены на платформе бруклинской станции метро во время утреннего скопления людей во вторник, 12 апреля.

По предварительным данным, расстреляны пять человек, сообщил представитель правоохранительных органов. Полиция разыскивает мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.

Полицейских вызвали на станцию метро 36th Street, где линии D, N и R проходят через район Сансет-Парк, около 8:30 утра, сообщила пресс-секретарь полицейского управления. Они также получили сообщения о задымлении внутри станции.

В пожарной части сообщили, что 13 человек пострадали, некоторые из них в результате обстрела. Представитель ведомства не сообщил подробностей о травмах и состоянии пострадавших.

Отмечается, что пресс-секретарь мэра Нью Йорка Эрика Адамса отказался от комментариев, поскольку сообщения все еще носят предварительный характер.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY — 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022