Николаевец по поддельным документам о снятии с воинского учета пытался уехать заграницу, но его доставили в военкомат

Пограничники выявили поддельные документы у жителя Николаева, который намеревался убежать от мобилизации в соседнюю страну через пункт пропуска «Табаки» в Одесской области. Сейчас мужчина находится в военкомате.

Об этом сообщает Болградский районный отдел полиции в Одесской области.

При проверке данных 51-летнего мужчины пограничники выяснили, что он предоставил поддельные документы о снятии с воинского учета и вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские изъяли доказательства и внесли сведения об использовании заведомо подложного документа в ЕРДР по ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти тысяч гривен или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

В рамках досудебного расследования дознаватели назначили ряд экспертиз и сейчас устанавливают полный круг лиц, причастных к этой афере. Николаевца доставили в военкомат.

Напомним, как одесские пограничники задержали шестерых «внуков»-уклонистов, которые якобы ехали к бабушке в село.