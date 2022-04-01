Без шлема, документов и с наркотиками: В Вознесенском районе полицейские задержали нарушителя на мопеде

Во вторник, 12 апреля, полицейские офицеры общины Александровской поселковой общины совместно с сотрудниками подразделений превенции Вознесенского РУП во время патрулирования территории общины задержали мужчину, который двигался на мопеде без мотошлема.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Остановив водителя, правоохранители выяснили, что мужчина не имеет соответствующих документов на право управления транспортным средством. Водителя привлекли к админответственности по ст. 121 и 126 КУоАП.

«Учитывая подозрительное поведение мужчины, который оказался ранее судимым, была проведена поверхностная проверка, в ходе которой полицейские обнаружили у него две стеклянные емкости с веществом, похожим на растения конопли», - говорится в сообщении.

Факт незаконного хранения нарковеществ полицейские Вознесенского РУ зарегистрировали и предварительно квалифицировали по ст. 309 УК Украины.

В настоящее время назначено проведение необходимых экспертиз, после которых мужчине объявят о подозрении. За совершенное ему грозит до 5 лет ограничение свободы.