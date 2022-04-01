«Там смотреть невозможно было»: Оккупант жалуется на потери и начальство, которое посылает на убой

Служба безопасности Украины опубликовала аудио перехваченного разговора оккупанта, в котором тот жалуется на потери и командование, которое посылает личный состав на верную смерть.

Аудио опубликовано на YouTube-канале ведомства.

- Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… «Тигра» так расху*рили, что типы с «Тигра» на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..., - рассказывает оккупант.

При этом, по его словам, военнослужащие армии рф отказываются ехать воевать в Украину.

- По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют, – добавляет он.