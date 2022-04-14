На Тернопольщине полиция задержала группировку наркоторговцев, действовавших в шести областях

В Тернопольской области полиция задержала преступную группу, которая сбывала наркотики через сеть интернет-магазинов.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Деятельность группировки документировали больше года. Участники ОПГ продавали наркотики через телеграмм-каналы и виртуальные магазины. Незаконный бизнес организовал вместе со своей сожительницей мужчина из Хмельницкой области, который создал 4 интернет-магазина.

Через некоторое время организатор расширил деятельность и привлек к работе более 15 мужчин и женщин. Также наркоторговцы организовали еще несколько магазинов в телеграмм-каналах. Клиентами были жители Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областей. Реализовывали товар как в розницу, так и оптом. В день успевали сделать 200-300 закладок, общий ежедневный оборот продаж составлял более 40 тысяч гривен. Расчет проходил через электронные кошельки и криптовалюту.

Полиция провела одновременно 19 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов, а также в их автомобилях. Оперативники обнаружили и изъяли наркотиков на 1 миллион гривен, а также 600 тысяч гривен и 2 тысячи американских долларов наличными. 13 участников группировки поместили под стражу.