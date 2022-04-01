На Киевщине появились мошенники, которые предлагают за деньги разминировать территории и помещения после ухода оккупантов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о мошенниках, которые ходят по домам жителей Киевской области и предлагают за деньги услуги по обследованию и разминированию помещений, при этом представляются пиротехниками.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели отметят, что странская земля богата не только смелыми воинами, но и, к сожалению, вычурными мошенниками.

«Кто-то отдает последнее – деньги, силы, здоровье, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от последствий «освобождения» по-русски. А кто наживается на человеческом горе и общенациональные беде. Нам стало известно о случаях, когда некоторые лица (людьми их трудно назвать) ходят по домам в Киевской области и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом лица представляются пиротехниками ГСЧС», - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что не имеют никакого отношения к мошенникам, ведь не предоставляют частных услуг и выполняют разминирование по плану и бесплатно.

Также в ведомстве просят украинцев буду внимательными, сообщать о таких случаях на номер 102!

Напомним, что российские кафиры заменяли багажник авто и стиральную машинку .