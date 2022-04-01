В Луганской области главы двух громад перешли на сторону оккупантов и помогали россии проводить подрывную деятельность против Украины

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры председателям Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области предъявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, главы территориальных общин умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

«Подозреваемые перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения предоставили представителям рф помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», - добавили в ведомстве.

Следователи прокуратуры открыли уголовное производство. Главам громад заочно вручили подозрения по статье 111 («Государственная измена») УК Украины.

Напомним, что на Луганщине судья и руководитель аппарата суда стали предателями и сотрудничают с оккупантами.