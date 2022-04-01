С начала марта пограничников пытались подкупить более 70 раз

За последние полтора месяца сотрудников государственной пограничной службы пытались подкупить 76 раз.

Об этом Госпогранслужба сообщила в своем Facebook.

Общая сумма предлагаемых взяток: 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон.

Отмечается, что таким способ пытались выехать преимущественно военнообязанные мужчины, которым на период действия военного положения ограничен выезд за границу.

«Только за прошедшие сутки наш земляк предоставил охранникам границы недействительное удостоверение инвалида II группы. А когда пограничники разоблачили фальшивку, мужчина предложил 1000 долларов взятки», - добавили в сообщении.

Однако, сделки по подкупу правоохранителей оказались безуспешными. А для привлечения взяткодателей к ответственности по статье 369 Уголовного Кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) уже уведомлены компетентные органы.