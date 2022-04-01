Пьяный николаевец стрелял из окна квартиры – его задержали и отправили рыть окопы

Николаевская областная варта продолжает привлекать лиц, распивающих алкоголь на улицах города, к обустройству блок-постов, а изъятые алкогольные напитки, представленные преимущественно суррогатом, выливают.

Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

В четверг, 14 апреля, бойцами НОВ совместно с сотрудниками полиции был задержан 41-летний местный житель, стрелявший в состоянии опьянения из окна собственной квартиры.

После задержания, у мужчины был изъят обрез винтовки Мосина, патроны, а также конопля.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статье 208 Уголовно-процессуальный кодекс Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом), возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство с применением оружия).

После проведения соответствующих экспертиз будет предоставлена ​​правовая квалификация по хранению наркотических средств и оружия.

Напомним, что ранее в Николаеве разоблачили очередную точку продажи суррогатного алкоголя.