В центре Николаева «накрыли» кафетерий, где продавали алкоголь и суррогат

Сотрудники Николаевского областного караула разоблачили на незаконной продаже алкоголя в будний день кафетерий в Центральном районе Николаева.

Об этом сообщают в Телеграмм.

Кроме водочных продуктов на продажу разливался также и суррогат. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые составили соответствующие материалы о нарушениях и изъяли более 200 бутылок алкоголя.

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Напоминаем, продажа алкогольных напитков в Николаевской области разрешена исключительно в выходные дни, а продажа суррогата или продажа без соответствующего разрешения (лицензии на торговлю) была и запрещена.

Также сообщалось, что 8 апреля в Николаеве накрыли еще одну точку продажи суррогатного алкоголя.