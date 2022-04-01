В Николаеве полиция завела дело на фирму, которая воспользовались ажиотажем и мошенничала при продаже воды

В Николаеве полиция открыла уголовное производство о мошенничестве против фирмы, которая продавала обычную воду под видом артезианской.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

До аварийного отключения водоснабжения эта точка продажи реализовывала питьевую воду по 1,3 гривны за литр, сейчас – по 5,3 гривны.

Высокую цену аргументировали тем, что её якобы брали из артезианской скважины в Кировоградской области. Однако документы свидетельствуют о том, что последняя закупка этой воды происходила еще 25 января.

При осмотре объекта торговли зафиксировали продажу воды из накопленных резервуаров, которые, в свою очередь, подключены к центральному водоснабжению и оборудованию соответствующими фильтрами.