В Ивано-Франковске НАБУ задержало СБУшника и полицейского, которые вымогали взятку за изменение подследственности и влияние на судей

16 апреля детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили «на горячем» сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и Следственного управления Нацполиции этой области.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, старший оперуполномоченный УСБ Украины в Ивано-Франковской области и один из должностных лиц следственного отдела СУ ГУНП этой области требовали и получили неправомерную выгоду за совершение следственных и процессуальных действий относительно подозреваемого в уголовных производствах по фактам незаконного хранения и сбыта наркотических средств. Речь шла о возможном влиянии на судей при изменении меры пресечения – за это правоохранители требовали 9 тысяч долларов, а также возможное изменение подследственности, которое «оценили» в 15 тысяч долларов. Их разоблачили «на горячем» при получении очередного транша неправомерной выгоды в 10 тысяч долларов.

НАБУ и САП установили, что кроме предоставления неправомерной выгоды, с целью искусственного создания правовых оснований для изменения подследственности в одном из уголовных производств, подозреваемый должен фактически подбросить в заранее определенное разоблаченными правоохранителями место в жилище его сообщника психотропное вещество (амфетамин), что повлекло бы за собой собой дальнейшее незаконное привлечение лица к уголовной ответственности.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Также НАБУ и САП проверяют возможную причастность разоблаченных правоохранителей к совершению других преступлений, в частности, в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ.

Операция по разоблачению осуществлена при содействии руководства Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины.

Напомним, как на Днепропетровщине задержали чиновницу экоинспекции, которая за ₴37 тысяч обещала предпринимателю не привлекать его к ответственности за нарушения.