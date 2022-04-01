Полиция задержала мужчину, который во время оккупации Киевской области угнал автомобиль пограничников

Полицейские задержали 32-летнего жителя села Дитятки, который украл автомобиль Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Во время вражеской оккупации поселка Иванков в начале марта мужчина похитил кроссовер Chevrolet Niva, который принадлежал Государственной пограничной службе Украины.

Правоохранители разыскали авто, а 32-летнего жителя села Дитятки задержали и отправили в изолятор временного содержания.

По факту незаконного завладения транспортным средством злодею сообщено о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.