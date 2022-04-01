Абрамович в российской делегации выступает за дипломатическое завершение войны, – Зеленский

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах между Украиной и россией как представитель российской делегации. При этом относится к тем, кто склонен к дипломатическому пути решения проблем.

Об этом на встрече с украинскими журналистами рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

- Я не думаю, что у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция. Я думаю, что их дипломаты и бизнесмены отстаивают российскую сторону, только свои интересы. Наши интересы не могут совпадать. Мы можем быть заинтересованы в решении каких-то вопросов невоенным путем, прекращения войны. Я думаю, что Абрамович в составе этой делегации, как мне говорили, представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и прекращение войны, - сказал Зеленский.

Но, по его словам, «никто не может сказать, насколько это правда или какая-то игра». Тем не менее привлечение Абрамовича к переговорам может несколько сбалансировать позицию российской стороны, где доминируют сторонники крайней точки зрения, предусматривающей «уничтожение украинского народа».

- Если есть такие люди на их стороне, это их право, но если мы будем продолжать переговоры, то присутствие там экономики среди военного компонента, среди дипломатов - считаю, что это неплохо, - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.