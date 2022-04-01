В Хмельницкой области разоблачили разработчика вебресурсов, на которых агитировали за «русский мир»

Киберполиция Хмельнитчины вместе со Службой безопасности Украины разоблачила разработчика веб-ресурсов , на которых агитировали за «русский мир».

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Правонарушения разоблачили киберполицейские Хмельнитчины совместно со следователями Хмельницкого районного управления полиции.

«48-летний мужчина в собственном доме установил серверное оборудование, на котором администрировал созданные вебресурсы. На сайтах разработчик размещал публикации в поддержку России, оккупационных администраций, вооруженных формирований, а также оправдывание так называемой «специальной военной операции» на территории Украины. Аудитория читателей пророссийских ресурсов составляла более 350 тысяч пользователей ежегодно», - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, общий объем пропагандистского контента составил около 100 терабайтов информации, в том числе фото- и видеоматериалы о коммунистическом и национал-социалистическом тоталитарных режимах, фото в поддержку действий незаконных вооруженных формирований и государства-агрессора, продвижение идей создания так называемой «новороссии » и федерализации и популяризации «русского мира» и т.д.

По месту жительства фигуранта полицейские изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, носители информации и используемые в противоправной деятельности мобильные устройства. Открыто уголовное производство. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.