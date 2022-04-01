«Более трехсот патронов, ружье, корпуса гранат и взрыватели, прицел и конопля»: Полицейские задержали николаевца за незаконное хранение оружия и наркотиков

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16.04.2022 22:06

В Николаеве полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия и наркотиков. Во время обыска у него было изъято более трех сотен патронов, ружье, корпуса гранат и взрыватели, прицел и конопля.

Об этом пишет полиция Николаевской области.

Получив оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска и следователи Николаевского районного управления полиции при поддержке окружной прокуратуры Николаева провели санкционированный обыск в доме 54-летнего николаевца.

«Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли у жителя областного центра патроны разного калибра в количестве 310 шт., заряд взрывчатого вещества, взрыватели типа УДЗ и УЗГРМ, корпуса гранат типа РГД 5, Ф1 и РГМ, ружье, устройство ночного видения, а также две пластиковые емкости, пакет и мешок, в которых находились конопли в высушенном состоянии», - говорится в сообщении.

Напомним, что у нардепов от ОПЗЖ, запланировавших побег из Украины, провели обыски – у Рабиновича, Черного и Волошина еще изъяли оружие

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