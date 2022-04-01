Премьеры Австрии и Италии считают, что путин собирается продолжить войну, и с ним бесполезно вести переговоры

Марио Драги Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным считает, что российский лидер уверен, что выигрывает войну в Украине.

Об этом Нехаммер рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, пишет «Европейская правда».

- Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике, понимаете? Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Так что пока он сейчас в своем мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине…Но я думаю, что он верит, что выигрывает войну, - сказал Нехаммер.

Ведущий спросил Нехаммера о реакции Путина на обвинения в военных преступлениях.

- Он сказал мне, что будет сотрудничать с международным расследованием, с одной стороны, а с другой стороны, сказал мне, что не доверяет западному миру. Так что это будет проблемой сейчас и в будущем. Я думаю, что международное доверие к ООН, международное расследование необходимы. Так что это был жесткий спор друг с другом. Но я пытался убедить его, что, например, бывшая югославская война показала нам, что международное расследование полезно для судебного преследования военных преступников, - сказал он.

По словам Нехаммера, Путин сказал ему о тяжелых последствиях санкций для России, но при этом продолжал утверждать, что «спецоперация» против Украины необходима.

- В конце нашего разговора он сказал мне по-немецки, что лучше война закончится раньше, чем позже. Я думаю, он точно знает, что происходит, и мы должны противостоять ему, - сказал он.

Премьер-министр Италии Марио Драги в свежем интервью порталу Corriere Della Sera заявил, что Владимир Путин хочет продолжать войну и не желает встречаться с Владимиром Зеленским, пишет «УНИАН». А разговоры с президентом РФ напоминают пустую трату времени.

Журналисты сказали, что ранее премьер Италии разговаривал с Путиным по телефону. Они поинтересовались, нельзя ли было его остановить с помощью дипломатической беседы. На это Драги ответил:

- В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню ему, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: «Когда вы встречаетесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение». Он ответил: «Время еще не пришло». Я настаивал: «Примите решение о прекращении огня». И снова: «Нет, время еще не пришло».

По словам Драги, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ. После этого собеседники договорились встретиться через несколько дней и попрощались. А затем мир увидел военные преступления российских оккупантов в Буче.