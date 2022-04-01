В Одесской области задержали николаевца, перевозившего контрафактные алкоголь и сигареты

В Березовском районе Одесской области полиция задержала троих мужчин, которые перевозили контрафактные сигареты и алкоголь.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Товары прятали в багажниках своих автомобилей два жителя Болградского района и 32-летний уроженец Николаевской области. У правонарушителей изъяли 1250 пачек табачных изделий без акцизных марок и 80 литров спирта неизвестного происхождения, расфасованного в пакеты.

В отношении фигурантов составили административные протоколы, им грозит штраф с конфискацией товара.