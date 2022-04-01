На Луганщине задержали модераторку Telegram-канала, которая передавала данные о месте дислокации ВСУ оккупантам

В Луганской области задержана жительница, которая передала данные о расположении подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в полиции Донбасса.

Женщина модерировала один из местных Telegram-каналов и передала администратору канала информацию о месте дислокации украинского военного подразделения. Впоследствии здание, где находились военнослужащие ВСУ, а также близлежащие дома, обстреляла вражеская артиллерия.

«В настоящее время задержанный уведомлен о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ «Колаборационная деятельность». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой», - сообщили в полиции.

Напомним, как на Черниговщине задержали гражданина РФ, который работал корректировщиком огня.