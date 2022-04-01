В Николаеве пьяный мужчина с ножом бросался на прохожего – дебошира задеражали

В Николаеве вечером 17 апреля задержали пьяного мужчину, который нападал на прохожего.

Об этом сообщили в Николаевской областной варте.

«Вечером во время патрулирования на пр. Героев Украины правоохранители Николаевской областной варты задержали мужчину с ножом, который вел себя агрессивно, бросился на прохожего и порезал сумку. 52-летний местный житель был задержан в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

На место происшествия НОС вызвала наряд полиции, которым и передали нарушителя для принятия дальнейших решений для привлечения к ответственности.