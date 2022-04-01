В Буче задержали четырех мародеров, которые вынесли из ТЦ инструментов и техники на 5 миллионов гривен

В Буче Киевской области полиция задержала группу мародеров, обокравших торговый центр на 5 миллионов гривен.
Об этом сообщают в полиции.
Так, в Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины, обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Они украли инструменты и технику на общую сумму более 5 миллионов гривен.
По месту жительства мародеров полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и многие другие товары.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, как в Киеве задержали двух мародеров , обворовавших квартиры уехавших от войны горожан: один из них оказался соседом пострадавших.