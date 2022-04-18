В Одессе задержали злоумышленников, которые продавали арестованные по уголовному делу сигареты – злоумышленники хотели прикрыться «передачей» их ВСУ

Сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему незаконной реализации табачных изделий, которые вроде бы передавали на нужды Вооруженных сил Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По оперативным данным, подакцизные товары ранее были изъяты Одесской прокуратурой в рамках различных уголовных производств и отправлялись на ответственное хранение в специальный склад.

Злоумышленники сымитировали принудительное изъятие более 1,5 тысяч коробов сигарет, стоимостью полмиллиона долларов США и передачу их военным. На самом деле сигареты были проданы организаторами сделки за 100 тысяч долларов США.

ГБР задержало участников противоправной схемы при передаче очередного транша в размере 50 тысяч долларов США.

Проверяется причастность к данной сделке должностных лиц правоохранительных органов и других заинтересованных лиц.

Продолжаются следственные действия в рамках возбужденного уголовного производства по злоупотреблению властью (статья 364 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.