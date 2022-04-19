На Львовщине полиция задержала специалиста ВККС, который требовал $2 тысячи за должность в межрегиональном управлении Минюста

Во Львовской области полицейские разоблачили специалиста Высшей квалификационной комиссии судей Украины, требовавшего 2 тысячи долларов за должность.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, ведущий специалист сектора Высшей квалификационной комиссии судей Украины за деньги помогал людям трудоустраиваться. За помощь в получении должности в одном из подразделений Западного межрегионального управления Министерства Юстиции потребовал 2 тысячи долларов США неправомерной выгоды.

В конце прошлого года мужчина получил на свою карточку часть от оговоренной суммы – 15 тысяч гривен.

На основании полученных доказательств сотруднику ВККС полицейские сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему может грозить наказание – от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как в Ивано-Франковске НАБУ задержало СБУшника и полицейского, которые вымогали взятку за изменение подследственности и влияние на судей.