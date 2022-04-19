В Минцифры опубликовали список онлайн-сервисов для поиска людей, пропавших во время войны

В Министерстве цифровой трансформации Украины обнародовали список сервисов для поиска пропавших во время войны.

Этот список Министерство обнародовало в Telegram.

«С начала российского вторжения украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, эвакуироваться в более безопасные регионы, а некоторых принудительно вывозят российские оккупанты. Собрали список онлайн-сервисов, которые помогают искать пропавших родственников и близких», – говорится в сообщении.

1 . Поиск пропавших — один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения россии. В Telegram-канале легко ориентироваться с помощью хештегов с названиями городов https://t.me/poshuk_znyklyh

2 . Поиск Украина 2022 - Telegram-канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google-форму, которая поступит волонтерам и бойцам ТрО https://t.me/poshukukraina2022

3 . Найди родных – бот, созданный по инициативе «Международной ассоциации кибербезопасности» и других общественных организаций. https://t.me/Family_Search_bot

4. Розыск по данным Национального информационного бюро предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских — как погибших, так и пленных или депортированных из Украины https://t.me/nib_uncp_bot

Также существуют чаты для поиска людей в отдельных регионах.

5. Поиск пропавших людей в Харькове https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot

6. Для поиска пропавших в пригороде Киева и Киевской области недавно создали отдельный бот https://t.me/findme_kyivobl_bot

Впервые такая практика была успешно внедрена в Гостомельском обществе и уже дает положительные результаты.